Almanya’da 2024’te büyük şirket kuruluşları arttı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ülkede geçen yıl yasal yapısı ve çalışan sayısı daha büyük ekonomik öneme işaret eden yaklaşık 120 bin 900 şirket kuruldu. Bu alanda kurulan şirket sayısında geçen yıl 2023’e göre yüzde 2.1 artış görüldü. Aynı dönemde kapanan büyük şirketlerin sayısı da yüzde 2.7 artarak yaklaşık 99 bin 200’e yükseldi.

ART ARDA İKİ YIL KÜÇÜLDÜ

Destatis’in açıklamasında “İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003’ten beri tüm yıllarda olduğu gibi 2024’te kurulan yeni şirket sayısı, kapanan şirket sayısından daha yüksekti” bilgisi paylaşıldı. Öte yandan 2024’te yeni kurulan şirketlerin toplam sayısı 2023’e kıyasla yüzde 0.2 artarak yaklaşık 594 bin 500’e yükseldi. Geçen yıl kapanan toplam şirket sayısı da yüzde 3.4 artışla 503 bin 400 oldu. Bu arada, Almanya ekonomisi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle 2024’te yüzde 0.2 ile art arda ikinci yıl küçüldü. Destatis’e göre, bir işletme, bir tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan bir şirket (ortaklık) tarafından kurulduğunda veya kapatıldığında daha büyük ekonomik önem kazanıyor.