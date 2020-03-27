Almanya’da 2 Türk daha hayatını kaybetti

YEREL makamlardan alınan bilgiye göre, Münster yakınlarında ikâmet eden 86 yaşındaki N.C. adlı erkek ile Stuttgart kenti yakınlarında ikâmet eden 73 yaşındaki Y.P. adlı kadın, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. N.C.’nin 22 Mart’ta vefat ettiği ancak enfeksiyon riski nedeniyle cenazesinin dün Almanya’da defnedildiği öğrenildi. Y.P.’nin ise ‘kronik böbrek yetmezliği’ rahatsızlığı olduğu belirtildi. Bu vefatların ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 5’e ulaştı.