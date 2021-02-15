Almanya’da 2 milyon insan evini ısıtamıyor

DESTATİS açıklamasında, bunun Almanya’nın nüfusunun yüzde 2.5’ine denk geldiği belirtilerek, 2009’da 4.5 milyon insanın yeterince ısınmayan evlerde yaşadığı ve bunun da nüfusun yüzde 5.5’ine denk geldiği hatırlatıldı. 27 üyeli Avrupa Birliği’nde nüfusun yüzde 6.9’unun maddi nedenlerden dolayı evlerini yeterince ısıtamadığı aktarılan açıklamada, en yüksek oranın yüzde 30.1 ile Bulgaristan’da olduğu bildirildi. Söz konusu oran İtalya’da yüzde 11.1 olurken, Romanya’da yüzde 9.3, İspanya’da yüzde 7.5, Fransa’da yüzde 6.2 ve Finlandiya’da yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti.