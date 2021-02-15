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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Almanya’da 2 milyon insan evini ısıtamıyor

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Almanya’da 2 milyon insan evini ısıtamıyor
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ve Avrupa’da konutlarının ısınmasına ilişkin 2019 yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2019’da Almanya’da yaklaşık 2 milyon insan, maddi sıkıntılar nedeniyle yeterince ısıtılamayan hanelerde yaşıyor.

DESTATİS açıklamasında, bunun Almanya’nın nüfusunun yüzde 2.5’ine denk geldiği belirtilerek, 2009’da 4.5 milyon insanın yeterince ısınmayan evlerde yaşadığı ve bunun da nüfusun yüzde 5.5’ine denk geldiği hatırlatıldı. 27 üyeli Avrupa Birliği’nde nüfusun yüzde 6.9’unun maddi nedenlerden dolayı evlerini yeterince ısıtamadığı aktarılan açıklamada, en yüksek oranın yüzde 30.1 ile Bulgaristan’da olduğu bildirildi. Söz konusu oran İtalya’da yüzde 11.1 olurken, Romanya’da yüzde 9.3, İspanya’da yüzde 7.5, Fransa’da yüzde 6.2 ve Finlandiya’da yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti.

 

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