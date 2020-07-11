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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.07.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

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Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Dülmen kentinde havada 2 küçük uçak çarpıştı. Kazada 2 pilot da hayatını kaybederken, uçaklar ormanlık alana düştü.

ÇOK sayıda polis ve yardım ekibinin gönderildiği olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan havacılık uzmanları, Almanya’da son yıllarda buna benzer uçak kazalarında artış olduğunu ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

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