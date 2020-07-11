Almanya’da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

ÇOK sayıda polis ve yardım ekibinin gönderildiği olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan havacılık uzmanları, Almanya’da son yıllarda buna benzer uçak kazalarında artış olduğunu ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor.