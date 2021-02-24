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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Almanya’da 1631 Türk koronadan öldü

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Almanya’da 1631 Türk koronadan öldü
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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 7 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 818 oldu.

ÜLKEDE son 24 saatte 422 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 68 bin 740 oldu. Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 1631 olarak kaydedildi. Ülkede 3 milyon 520 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 855 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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