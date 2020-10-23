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İHA - Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Almanya’da 160 tecavüz suçundan aranan İtalyan sapık Fransa’da yakalandı

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Almanya’da 160 tecavüz suçundan aranan İtalyan sapık Fransa’da yakalandı
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Kendi kızı ve küçük çocuklara 160 kez tecavüzle suçlanan İtalyan vatandaşı yakalandı.

KIZI ve daha küçük çocuklara 160 kez tecavüz etmekle suçlanan 52 yaşındaki İtalyan vatandaşı, Almanya tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Fransa’da yakalandı. Strasbourg kentinde düzenlenen operasyonla kız arkadaşının evinde bulunan İtalyan zanlı, Colmar’da bulunan hapishaneye konuldu. Zanlının Alman yetkililere teslim edilmesi bekleniyor. 2000 yılından bu yanda kızı ve daha küçük çocuklara tecavüz ettiği ifade edilen İtalyan zanlı hakkında kızına ve birlikte yaşadığı kadının çocuklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle Almanya’da açılan 122 dava bulunuyor.

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