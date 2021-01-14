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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, Reuters
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Almanya’da 1579 sığınmacı çocuk kayıp

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Almanya’da 1579 sığınmacı çocuk kayıp
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Almanya’da, 607’si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Almanya’da, 607’si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi. Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali’den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.

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