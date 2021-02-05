Almanya’da 150 euroluk ek çocuk yardımı

ALMANYA’da hükümet, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Bu çerçevede ailelere bir kereye mahsus olmak üzere çocuk başına 150 euroluk ek yardım yapılacak. Ayrıca yaşlı ve işsiz yardımı alanlara da bir kereye mahsus olmak üzere yine 150 euroluk korona yardımı yapılması öngörülüyor. CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümeti, kısıtlamalardan olumsuz etkilenen işletmelere de desteğini sürdürüyor. Almanya’da ‘kayıp desteği’ adı verilen bir uygulamayla şirketlerin vergi beyannamelerinde 2020 ve 2021 yılında kaydettikleri zararı daha önceki yıllarda kaydettikleri kâr ile mahsup edebilmesine ve böylece daha az vergi ödemesine karar verilmişti. Hükümet yeni aldığı kararla bu uygulama kapsamına alınabilecek miktarı 10 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkarttı.

KDV’DE İNDİRİM SÜRECEK

Katma değer vergisinde daha önce 30 Haziran tarihine kadar geçerli olması kararlaştırılan indirim 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Buna göre gastronomi alanında yiyeceklerden yüzde 19 yerine yüzde 7’lik katma değer vergisi alınması uygulaması sürecek. Hükümet ayrıca kültür alanında faaliyet gösteren kişi ve şirketleri desteklemek amacıyla 1 milyar euro tutarında bir kurtarma ve gelecek paketi oluşturulduğunu açıkladı.

‘SORUNLAR SİHİRBAZLIKLA YOK EDİLEMEZ’

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de hükümetin şirketler ve gastronomi lehine aldığı kararlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Firmalara getirilen vergi kolaylıklarının önemli bir adım olduğunu söyleyen Altmaier, “Böylece rekabet edebilirliklerine bağımlı olduğumuz birçok orta büyüklükteki şirketi, ekonominin krizden daha hızlı bir biçimde çıkması için güçlendiriyoruz” dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz devletin korona krizi nedeniyle yaptığı harcamaları artırmasının doğru yol olduğunu savundu. Deutschlandfunk radyosuna bir açıklama yapan Scholz, “Sorunlar sihirbazlıkla yok edilemez” diye konuştu. Her şey iyiye gitse bile 2022 ile 2025 yılları arasında pandemi öncesindeki öngörülere nazaran gelirlerin düşeceğini belirten Scholz, “Ek mali imkânları seferber etmek zorundayız” diye konuştu. Scholz, sosyal devlet ve yatırım harcamalarını azaltmanın ise yanlış bir tercih olacağına inandığını belirtti.