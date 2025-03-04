Almanya’da 15 polis hakkında soruşturma

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Hamburg Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ırkçı içerikli sohbet gerçekleştirdikleri suçlamasıyla 15 polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, polislerin, yabancı düşmanı, ırkçı, şiddet içeren ve nasyonal sosyalizmi yücelten mesajlar gönderdiklerine dair güçlü şüpheler bulunduğu kaydedildi. Mahkeme kararıyla 6 aktif polisin ev ve işyeri, 3 emekli polisin de evlerinde aramalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 7 polis memurunun açığa alındığı bildirildi. Hamburg Emniyet Müdürü Frank Schnabel, yaptığı açıklamada, “Hamburg Emniyet Müdürlüğünde hiçbir şekilde ayrımcılık, şiddetin yüceltilmesi ya da yabancı düşmanlığını kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.