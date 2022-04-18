Almanya’da 140 kişiye ‘Z’ soruşturması

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BİR süre önce yasak kapsamına alınan ‘Z’ sembolünü kullananların peşine düşen polis ve savcılık, Almanya genelinde inceleme başlatıldığını duyurdu. Sadece Saksonya-Anhalt bölgesinde Almanya Ceza Yasası’nın 140’ıncı maddesinde belirtilen hükümlere muhalefet ettiği gerekçesiyle 19 şahıs hakkında cezai işlem başlatıldığını açıklayan eyalet İçişleri Bakanlığı, söz konusu sembolü açık alanlarda kullanmanın yasak kapsamında olduğunu hatırlattı. Hamburg Savcılığı’ndan yapılan açıklamada kendi bölgelerinde 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Kuzey Ren Vestfalya’da aynı konuda 22 dosya bulunduğu bildirildi.