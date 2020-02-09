Almanya’da 130 KAVGASI

ALMANYA’da muhalefet partileri Yeşiller otobanda saatte 130 km genel hız limiti sınırı getirilmesini istiyor. Sol Parti hız limiti sınırının 120 km olması gerektiğini savunuyor. Hükumet ortağı Sosyal Demokratlar da hız limiti sınırından yana, ancak koalisyona ters düşmemek için karşı oy kullandı. Hükümetin küçük ortağı CSU, hız limiti sınırına karşı halk oylamasına gitmek amacıyla imza kampanyası başlattı. Bir hafta içinde CSU 170 bin imza topladı.

KARŞI KAMPANYA

Alman Çevre Dairesi karşı atağa geçti ve hız limiti sınırı getirilmesi için kendi imza kampanyasını başlattı. Çevre Dairesi 4 günde 116 bin imza topladı. CSU ile Çevre Dairesi imza kampanyası üzerine birbirini hedef aldı. CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Alman Çevre Dairesi’ni otobanlarda 120 km, karayolunda 80 km ve şehir içinde 30 km hız limiti sınırıyla Almanya’da trafiği felç etmek istemekle suçladı. Çevre Dairesi Müdürü Jürgen Resch ise CSU’yu hız limiti sınırına karşı çıkarak, aşırı sağ AfD seçmenlerinin oyuna göz dikmekle, ancak ‘Gelecek için Cumalar’ çağrısıyla sokaklara dökülen çocukları görmemekle suçladı.