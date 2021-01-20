Almanya’da 1148 kişi öldü

YEDİ günlük vaka sayısını 102 bin 704 olarak duyuran enstitü, bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısını da 123.5 olarak açıkladı. Ülkede 277 bin 700 aktif vaka bulunurken, hastalığı yenip sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 741 532. 4 bin 960 kişinin tedavi gördüğü yoğun bakım istasyonlarındaki yatakların yüzde 82.68’i doldu. Bu hastaların 2 bin 870’i entübe edilmiş durumda. Eyalet sağlık bakanlıklarının kontrolünde aşı yapılmasına da ara verilmeden devam ediliyor. Şimdiye kadar 1 milyon 200 bini aşkın kişi aşılandı.