Almanya'da 100 milyon Euro'luk banka soygunu! Görüntüler yayınlandı

29 Aralık 2025'te, soygun keşfedildikten hemen sonra çekilen fotoğraflar, hırsızlığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Daha önce sadece kasa dairesine bitişik arşiv odasının görüntüsü paylaşılmıştı. Polis sözcüsü, "Artık halk ilk kez diğer tarafı da görebiliyor" açıklamasını yaptı.



Paylaşılan bilgilere göre, bankanın bilgisayar sistemi, 27 Aralık sabahı 10.45'te ilk kiralık kasasının açıldığını kaydetti. Soyguncuların kasa dairesindeki çalışmalarına ait kayıt ise saat 14.44'te aniden kesildi. Bu, soyguncuların bankanın sistemine müdahale ettiğini veya kayıt sistemini devre dışı bıraktığını gösteriyor.

100 MİLYON EURO DEĞERİNDE



Kayıt kesildikten sonra, yaklaşık üç bin yüz müşteri kasasının tamamının mekanik olarak açılmasının ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Polis, çalınan değerin 100 milyon Euro seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.



Fotoğraflar, soygunun organizasyon ve soyguncuların kasıtlı hareketleri hakkında çarpıcı ipuçları veriyor. Arşiv odasından kasa dairesine açılan, özel bir matkapla delinen 40 santimetre çapındaki ve 60 santimetre derinliğindeki tünel daha net görülüyor. Polis sözcüsü, "Herkes buradan sığamaz. En az bir soyguncunun ince yapılı olması gerekir" dedi.Polis, geçen bir ayda üç vardiya halinde kesintisiz çalışarak kasa dairesindeki incelemelerini büyük ölçüde tamamladı. "Yüzbinlerce" nesne ön elemeden geçirildi, kataloglayıp fotoğraflandı. 50 binden fazla nesne detaylı olarak kayıt altına alındı ve çok sayıda fiziksel iz, güvenliğe alındı.Şu ana kadar yaklaşık 1200 mağdurun ifadesine başvuruldu, yüzlerce mağdurla daha görüşme randevuları ayarlandı. Çalınan değerin tam miktarı, bu ifadeler ve ekspertiz raporları tamamlandıkça netleşecek. Polis, suçun aydınlatılması için yurtdışındaki meslektaşlarıyla da işbirliği yapıyor.