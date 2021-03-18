Almanya’da 10 milyondan fazla aşı yapıldı

SON 24 saatte 227 kişinin hayatını kaybettiği ülkede salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 74 bin 132 olarak açıklandı. 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısı 90’a yükseldi. Almanya’da şu ana kadar yapılan aşı sayısı ise 10 milyonu geçti. Enstitünün verilerine göre toplam 10 milyon 67 bin 955 aşı yapıldı. İlk doz aşısını olanların sayısı 6 milyon 970 bin 861, ikinci doz aşı vurduranların sayısı da 3 milyon 97 bin 94 oldu. Almanya’da önümüzdeki hafta pazartesi günü kısıtlamalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Uzmanlar, üçüncü dalga ve hızla yayılan mutasyonlu virüsün göz önünde bulundurularak kısıtlamaların uzatılmasını talep ediyor. Robert Koch Enstitüsü mutasyonlu virüsün yeni vakalardaki oranının yüzde 70 civarında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.