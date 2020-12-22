Almanya’da 1 günde 731 kişi öldü

Almanya’da şimdiye kadar bir günde en yüksek can kaybı 952 kişinin hayatını kaybettiği geçen hafta çarşamba günü yaşandı. Geçen hafta cuma günü ise günlük vaka sayısı rekor sayıya ulaşmıştı. Robert Koch Enstitüsü cuma günü son 24 saatteki vaka sayısını 33 bin 777 olarak duyurmuştu. Son bir haftada 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 197.6 olarak duyuruldu. Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hastaların sayısı da 5 bin 191 olarak açıklandı.