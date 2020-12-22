Almanya’da 1 günde 731 kişi öldü
Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da son 24 saatte 19 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 530 bin 180’e yükseldi. 731 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 27 bin 6 oldu.
Almanya’da şimdiye kadar bir günde en yüksek can kaybı 952 kişinin hayatını kaybettiği geçen hafta çarşamba günü yaşandı. Geçen hafta cuma günü ise günlük vaka sayısı rekor sayıya ulaşmıştı. Robert Koch Enstitüsü cuma günü son 24 saatteki vaka sayısını 33 bin 777 olarak duyurmuştu. Son bir haftada 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 197.6 olarak duyuruldu. Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hastaların sayısı da 5 bin 191 olarak açıklandı.
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