Almanya’da 1.9 Milyon konut boş

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FEDERAL İstatistik Ofisi verilerine göre konut sorununun zirve yaptığı başkent Berlin’de, nüfus araştırmasının yapıldığı tarih itibarıyla 40 binden fazla konut boş. Münih’te bu sayı 20 binin üzerinde. Aynı şekilde Hamburg ve Leipzig’de de yaklaşık 20 bin Dresden’de ise 13 bin konut boş durumda. Daha küçük şehirlerde ise boş konut sayısı daha düşük. Thüringen’in başkenti Erfurt’ta yaklaşık 5 bin, Tübingen’de 1000 ve yine üniversite şehri Marburg’da da 1000 civarında konut boş duruyor.

UZUN SÜRE KULLANILMIYOR

Boş konutların yüzde 55’i bir yıldan uzun süredir kullanılmazken, sadece yüzde 38’i önümüzdeki üç ay içinde oturulabilir durumda. Hamburg, Bremen ve Berlin gibi şehirlerde bu oran yüzde 52 ila yüzde 61 arasında değişiyor.

Boş konutların yüzde 24’ünde inşaat veya yenileme çalışmaları planlanıyor. Sadece yüzde 4’u yıkılmayı beklerken, yüzde 7’si ise satılacak ya da sahipleri tarafından kullanılacak.