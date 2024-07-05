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Almanya’da 1.9 Milyon konut boş

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#AVRUPADAN HABER#Hamburg Leipzig#Almanya’Da 1.9 Milyon Konut Boş
Almanya’da 1.9 Milyon konut boş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 10:04

Almanya’da sosyal alanda özellikle de büyük şehirlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri konut sıkıntısı. Ancak Mayıs 2022’de yapılan son nüfus araştırmasına göre, ülke genelinde yaklaşık 1.9 milyon konut kullanılmıyor. Bu da konutların yüzde 4.3’ünün boş olduğu anlamına geliyor.

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FEDERAL İstatistik Ofisi verilerine göre konut sorununun zirve yaptığı başkent Berlin’de, nüfus araştırmasının yapıldığı tarih itibarıyla 40 binden fazla konut boş. Münih’te bu sayı 20 binin üzerinde. Aynı şekilde Hamburg ve Leipzig’de de yaklaşık 20 bin Dresden’de ise 13 bin konut boş durumda. Daha küçük şehirlerde ise boş konut sayısı daha düşük. Thüringen’in başkenti Erfurt’ta yaklaşık 5 bin, Tübingen’de 1000 ve yine üniversite şehri Marburg’da da 1000 civarında konut boş duruyor.

UZUN SÜRE KULLANILMIYOR
Boş konutların yüzde 55’i bir yıldan uzun süredir kullanılmazken, sadece yüzde 38’i önümüzdeki üç ay içinde oturulabilir durumda. Hamburg, Bremen ve Berlin gibi şehirlerde bu oran yüzde 52 ila yüzde 61 arasında değişiyor.
Boş konutların yüzde 24’ünde inşaat veya yenileme çalışmaları planlanıyor. Sadece yüzde 4’u yıkılmayı beklerken, yüzde 7’si ise satılacak ya da sahipleri tarafından kullanılacak.

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#AVRUPADAN HABER#Hamburg Leipzig#Almanya’Da 1.9 Milyon Konut Boş

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