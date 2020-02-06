Almanya’da 1.5 milyon çocuk sosyal yardımla yaşıyor

ALMANYA’da 6 yaşına kadar çocuklara aylık sosyal yardım 250 Euro ödenirken, 6-13 yaş arasındaki çocuklar için bu miktar aylık 308 Euro. Sendikanın açıklamasında anne veya babadan birinin çalışmasının, ailenin geçimi için yeterli kazancı elde etmeye yetmeyeceği belirtildi. Sendikanın rakamlarına göre anne veya babadan biri çalıştığı halde dar gelirli ailelere mensup 840 bin çocuk sosyal yardım almak durumunda kalıyor.

DGB Yönetim Kurulu üyesi Annelie Buntenbach, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklar, Almanya gibi zengin ülkelerde fakirlik içinde yaşıyorlar. Bu durum bir skandal” dedi. Düşük ücretler nedeniyle çalışmanın fakirliği önlemeye yetmediğini açıklayan DGB, fakirlikle mücadele için program geliştirilmesini talep etti. Sendikanın açıklamasına göre, sosyal yardım alan bir çocuğun günde ortalama 4 Euro 9 Cent ile yemek yiyip sıvı alması gerekiyor. Ayda sadece kitaplar için 2 Euro 68 ayırabiliyor. Bir ayakkabı için de her ay 14 Euro 60 Cent tasarruf yapmak zorunda. Sosyal yardım alan bir çocuğun sinema, tiyatro ve benzeri sosyal etkinliklere katılması ise imkânsız.