Almanya yine resesyonla yüz yüze

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ALMANYA Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında ‘Sonbahar Tahminleri’ ve ekonomik durgunlukla ilgili verileri açıkladı. Konuşmasına “Almanya güçlü bir ülke” sözleriyle başlayan Habeck, açıklanan sonbahar tahminlerinin ekonomideki zayıflıkları ortaya koyduğunu belirtti. İlkbaharda yüzde 0.3 büyüme öngören hükümet, sonbahar projeksiyonlarında bu tahmini yüzde 0.2’lik bir daralmaya revize etti. Alman ekonomisinin 2018’den bu yana güçlü bir büyüme göstermediğini belirten Habeck, hükümetin hazırladığı 49 tedbir içeren paketin ilk adım olduğunu fakat ekonominin uzun vadede büyüme yoluna geri dönmesi için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Habeck, “Ülkenin inovasyon zayıflıkları çözülmedi” dedi. Bu arada, Alman ekonomi yönetimi, büyüme raporunda enflasyon tahminlerini de 0.2 puan aşağı çekerken, geçen yıl yüzde 5.9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2.2’ye ve 2025’te ise yüzde 2’e düşeceğini öngördü. Enflasyonun 2026’da ise yüzde 1.6 düzeyinde olacağı tahmin edildi.

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EN SON 22 YIL ÖNCE ÜST ÜSTE RESESYONA GİRMİŞTİ

Almanya, en son 2002-2003 yıllarında iki yıl üst üste resesyona girmişti. O dönem, hükümetin iş gücü piyasasında yaptığı reformlar, ekonomik dönüşümün kapılarını açmıştı. Habeck, Almanya’yı bu krizden çıkarmak için hükümetin büyüme paketine dikkat çekti. Vergi indirimleri, iş teşvikleri ve elektrik fiyatlarında indirim gibi önlemlerle ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Habeck, “Bu önlemler tam anlamıyla hayata geçirilirse, ekonomi tekrar büyümeye başlayacak ve daha fazla insan iş bulacak” diye konuştu. Ekonomi Bakanı ayrıca, şebeke ücretlerinde düşüş ve bürokrasinin azaltılması gibi ek önlemler önerdi. Özellikle veri koruma konusundaki bürokrasinin pratikte kolaylık sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

BORÇ FRENİNDE REFORM ÖNERDİ

Yeşillerli politikacı borç freninde yapılacak bir reformun Alman ekonomisinin krizden çıkmasına yardımcı olabileceğini de vurguladı. Daha fazla büyüme için en etkili ve en hızlı aracın yatırım teşvikleri olacağını söyleyen Habeck, “Eğer daha fazla manevra alanı olsaydı, ekonomi olarak gerçekten düzlüğe çıkabilirdik” görüşünü savundu. Almanya’da eyalet anayasalarında ve federal bütçede yer alan borç freni yeni borçlanma için sınırlar koyuyor. Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP) ise anayasanın izin verdiği sınırların ötesinde borçlanmaya karşı olduğu biliniyor.