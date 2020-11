Almanya yenilmedi imha edildi!

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Löw “Kap karanlık bir geceydi” dedi. Tüm futbolcularını eleştiren Löw “Sahada ne vücut dili gördük, ne bir gerginlik ne de ikili mücadele. Sahada hiçbir şey yoktu. Defanstan forvete kadar her şey kötüydü. Hiçbir şey işlemedi. İyi bir aksiyon, iyi bir şut, iyi bir pas yoktu. Her şey eksikti. 1-0'dan sonra oyun organizasyonunu bıraktık. Bugün her şey ölü gibiydi. Biz çekildik ve boş alan bıraktık. Oyun konseptimizi terk ettik. Takım arkadaşına yakın oynama yoktu, organizasyon yoktu. Bir biriyle kimse konuşmadı. Sorunu çözmek için gerekeni yapmak durumundayız” dedi. TECRÜBELİ FUTBOLUCLAR GERİ DÖNSÜN

Yenilgi sonrası Löw'e en büyük eleştiri, 2014 Dünya Şampiyonu olan kadroda yer alan bazı futbolcuların milli takıma alınmaması oldu. Kendi takımlarında formda bulunan Hummels, Müller ve Boateng'in milli takıma çağrılmaması uzun süredir eleştiriliyordu. Ağır yenilgi sonrası Alman milli takımında en fazla forma giyen efsane futbolcu Lothar Matthaeus tarafından konu yeniden gündeme getirildi. Matthaeus “Biz milli takımda en iyilerini almak zorundayız. Böylesi bir ağır yenilgiden sonra Müller, Hummels ve Boateng gibi lider futbolculara ihtiyaç var” dedi. Efsane futbolcunun gündeme getirdiği, tecrübeli futbolcuların yeniden takıma alınmasına basında da bir çok isim destek verdi. Bazı futbol eleştirmenleri de Löw'ün bırakma zamanın geldiğini yazarak, 2006 yılından beri milli takımın başında yer alan Löw'ün gitmesini istedi. Alman basını tarihi yenilgi şu başlıklarla okurlarına duyurdu:

Bild: 0-6. Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor.

Focus: İspanya karşısında tarihi yenilgi. Milli takımda alarm.

Spiegel: Milli takım İspanya'ya 6-0 yenildi. Yıkım oyunu. Kicker: Felaket. Yılın sonunda İspanya karşısında 6-0'lık yenilgi.

Zeit Online: Daha fazlası olmaz.

FAZ: Almanya tarihindeki en kötü maç.

Süddeutsche Zeitung: Löw hiç böyle bir yenilgi almamıştı.

Die Welt: Löw'ün takımı yenilmedi, imha edildi.

Neue Osnabrücker Zeitung: Milli takım İspanya karşısında küçük düşürüldü.