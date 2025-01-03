Almanya'nın yenilenebilir enerji payı arttı

BERLİN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:17
Almanya’da 2024 yılı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının en yüksek paya ulaştığı yıl oldu. Fraunhofer Enstitüsü’nün verilerine göre, ülke genelinde yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektriğin payı yüzde 62.7’ye yükseldi. Bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 4.4’lük bir artış anlamına geliyor.
2024 yılında Almanya’daki en önemli elektrik üretim kaynağı, yüzde 33’lük bir payla rüzgâr enerjisi oldu. Ancak karasal rüzgâr santrallarındaki üretim, 2023 yılına göre biraz daha düşük seviyede gerçekleşti. İkinci sırada ise güneş enerjisinde elektrik üreten fotovoltaik sistemler yer aldı. Güneş enerjisi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 14’ünü karşılarken, bu alandaki üretim bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında arttı. Hükümetin belirlediği hedeflere göre 2024 yılı sonuna kadar 13 gigawatt güneş enerjisi kapasitesine ulaşılması planlanıyordu. Kasım ayı itibarıyla bu hedefi aşarak 13.3 gigawatt kapasiteye ulaşıldı.
NÜKLEER SANTRAL DÖNEMİ BİTTİ
Nisan 2023’te Almanya’nın son üç nükleer santralının kapatılmasının ardından nükleer enerji tamamen devreden çıktı. Bir önceki yılın verilerine göre, nükleer enerji Almanya’nın kamu elektriğinin yüzde 6.3’ünü sağlıyordu. Bu açığın yenilenebilir enerji ile kapatıldığı bildirildi. Fraunhofer Enstitüsü
, kömürle çalışan termik santralların elektrik üretimindeki payının büyük oranda azaldığını açıkladı. 2024 yılında linyit kömürü kullanılarak yapılan üretim yüzde 8.4 azalırken, taş kömürüyle üretim yüzde 27.6 düşüş gösterdi. Buna karşın, doğal gazla yapılan elektrik üretiminde yüzde 9.5’lik bir artış yaşandı.