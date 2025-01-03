Almanya'nın yenilenebilir enerji payı arttı

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2024 yılında Almanya’daki en önemli elektrik üretim kaynağı, yüzde 33’lük bir payla rüzgâr enerjisi oldu. Ancak karasal rüzgâr santrallarındaki üretim, 2023 yılına göre biraz daha düşük seviyede gerçekleşti. İkinci sırada ise güneş enerjisinde elektrik üreten fotovoltaik sistemler yer aldı. Güneş enerjisi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 14’ünü karşılarken, bu alandaki üretim bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında arttı. Hükümetin belirlediği hedeflere göre 2024 yılı sonuna kadar 13 gigawatt güneş enerjisi kapasitesine ulaşılması planlanıyordu. Kasım ayı itibarıyla bu hedefi aşarak 13.3 gigawatt kapasiteye ulaşıldı.