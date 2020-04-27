MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya, yazılım geliştiricide birinci sırada
GeriAvrupa Almanya, yazılım geliştiricide birinci sırada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Almanya, yazılım geliştiricide birinci sırada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya, yazılım geliştiricide birinci sırada
Abone Olgoogle-news

Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklanırken, Türkiye’de 140 bin yazılım geliştiricisi olduğu görüldü. 837 bin ile listenin birinci sırasına yerleşen ülke ise Almanya olarak kayıtlara geçti.

MEDYA takip kurumu Ajans Press, teknoloji ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl teknoloji ile alakalı basına 50 bin 570 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece yazılımlarla alakalı çıkan haber adetlerine bakılığında ise geçen yıldan bugüne kadar 30 bin 136 haber olduğu görüldü. Haber içerikleri kontrol edildiğinde ise son yıllarda yazılım için yapılan yatırımların dışında, Türkiye’den yapılan yazılım ithalatından, yapay zekâ kullanımına geçişe kadar birçok başlık yer aldı. Ajans Press’in, stackoverflow.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklandı. Böylelikle, Türkiye’de 140 bin yazılım geliştirici olduğu görülürken, birinci sıraya 837 bin ile Almanya’nın yerleştiği kaydedildi. Almanya’ya en yakın ülke ise 814 bin ile İngiltere olurken, üçüncü ülke 467 bin yazılım geliştiriciyle Fransa olarak kayıtlara geçti. İlk üçü takip eden ve en çok yazılım geliştiriciye sahip diğer ülkeler ise sırasıyla, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Ukrayna olarak sıralandı. Türkiye’den sonra gelen bazı ülkeler ise; Romanya, Danimarka, Belçika ve Norveç olarak kayıtlara geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle