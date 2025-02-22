Almanya yarın sandık başına gidiyor

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TOPLAM 29 partinin katılacağı seçimlerde 4 bin 506 aday milletvekili olmak için yarışacak. Adaylar arasında 53 Türkiye kökenli de var. 16 eyalette 675 bin kişi sandıklarda görev yapacağı seçimlerde vatandaşlar yerel saatle 08.00’den 18.00’e kadar oy kullanabilecek. Almanya’da Seçim Yasası’nda yapılan değişikle Federal Meclisin daha da büyümesini engellemek amacıyla milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı. Seçmenler sandığa gittiklerinde tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek. İlk oyla seçim bölgesindeki adayı seçecek olan vatandaşlar, ikinci oyla partilerin belirlediği listede yer alan adayları seçecek. Seçim yasasındaki değişiklikle daha önemli hale gelen ikinci oylar, partilerin mecliste ne kadar sandalye kazanacağını belirleyecek. Seçimlerde oy oranında yüzde 5’lik barajı geçen partiler meclise girecek. Ancak bu barajı geçemeyen partiler, 3 bölgeden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre parlamentoda temsil edilme fırsatını yakalayabilecek.

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SEÇİMLERDE 5 BAŞBAKAN ADAYI VAR

Bu seçimlerde ilk kez 5 başbakan adayı yarışacak. SPD mevcut Başbakan Olaf Scholz’u, CDU/CSU Friedrich Merz’i, AfD Alice Weidel’i, Yeşiller Robert Habeck’i aday gösterdi. Sol Partiden ayrıldıktan sonra Ocak 2024’te kendi ismini taşıyan ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) partisini kuran 55 yaşındaki Sahra Wagenknecht da BSW adına başbakan adayı oldu.

CDU/CSU ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’nin yaptığı son ankete göre, ana muhalefetteki CDU/CSU yüzde 28 oyla birinci sırada görülüyor. Aşırı sağcı popülist AfD’nin oy oranı ise yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor. Bu da AfD’nin 2021’deki seçimlere göre oylarını iki kat artırması anlamına geliyor. Ankette mevcut hükümetin büyük ortağı olan SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in ise yüzde 14 oyu bulunuyor. Sol Parti ise son haftalarda popülaritesini artırarak yüzde 8’de yer alıyor ve meclise girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankette yüzde 4.5’er oy oranı bulunan FDP ve BSW’nin yüzde 5’lik seçim barajını geçip geçmeyeceği seçim gecesi belli olacak.