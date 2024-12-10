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Almanya ve Fransa, Suriye’deki yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır

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#Almanya#Fıransa#Suriye Yeni Yönetimi
Almanya ve Fransa, Suriye’deki yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 11:32

Almanya ve Fransa’nın, temel insan hakları ile etnik ve dini azınlıkların korunması temelinde Suriye’deki yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır olduğu bildirildi. 

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ALMANYA Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştü. Scholz ve Macron, temel insan hakları ile etnik ve dini azınlıkların korunması temelinde yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır oldukları konusunda mutabık kaldı. Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini vurgulayan iki lider, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi sürecin desteklenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’deki angajmanını güçlendirmek üzere beraber çalışma konusunda mutabık kaldı. Scholz ve Macron, Suriye’de Beşar Esed rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşılayarak Esed’in, Suriye halkına büyük acılar yaşattığı ve ülkesine büyük zarar verdiğini bir kez daha teyit etti. İki lider, ülkelerinin Orta Doğu’daki partnerleriyle yakın koordinasyon içerisinde ileriye dönük izlenecek yolu da görüşeceklerini aktardı.

 

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#Almanya#Fıransa#Suriye Yeni Yönetimi

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