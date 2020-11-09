‘Almanya ve Avrupa, Biden’ı çok iyi tanıyor’

ABD ile ilişkilerin Almanya ve Avrupa için önemine dikkati çeken Merkel, şunları söyledi: “Şimdi ABD seçmenleri seçimini yaptı. Ben, ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden’ı candan kutluyorum. Joe Biden, on yıllarca iç ve dış politikada birikimi olan biri. Almanya ve Avrupa onu çok iyi tanıyor. İki göçmen kökenlinin çocuğu olarak ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Haris’i de tebrik ediyor. Bu, birçok insan için ilham kaynağı olacak. Onunla tanışacağım için çok seviniyorum. Biz NATO müttefiğiyiz. İnsan onuru, demokrasi, hukuk devleti gibi temel değerleri paylaşıyoruz. Çıkarlarımız ortak. Çağımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek için Amerika ve Almanya Avrupa’nın bir parçası olarak birlikte durmalı. Koronavirüs, iklim değişikliği ve terörizmle mücadelede, serbest ticarette ABD ile yan yana durmalıyız. Bu bizim refahımızın temel taşları. Biz Almanlar ve Avrupalılar ABD ile ortaklıkta daha fazla sorumluluk almak gerektiğini biliyoruz. Amerika bizim en önemli müttefiğimiz ve öyle de kalacak. Ama haklı olarak bizden bizim kendi güvenliğimiz ve dünyada inançlarımızdan yana tavır koymamız için daha fazla çaba bekliyor.”