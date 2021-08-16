Almanya vatandaşlarını Kabil’den tahliye ediyor

MAAS, düzenlediği basın toplantısında, “Tüm Almanların ve yerel personelin ülkeyi terk etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. Maas tahliye işlemleri için uçakların gönderildiğini bildirerek, “Tahliye uçuşları başlangıçta Kabil’den komşu bir ülkeye yapılacak oradan Almanya’ya sivil uçaklarla gelinecek” diye konuştu. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonel bir çekirdek ekibin daha fazla tahliyeyi organize edebilmek için Kabil’de kalacağını vurguladı.

‘TEHLİKELİ BİR GÖREV’

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de tahliye operasyonunun ‘tehlikeli’ bir görev olabileceği konusunda uyararak, “Tüm senaryolara hazırız” ifadesini kullandı. Alman medyası ilk olarak 57 büyükelçilik çalışanı ile ülkedeki 88 Alman’ın tahliye edileceğini yazdı. Taliban’ın hızlı ilerleyişi ışığında, Alman Büyükelçiliği personeli güvenlik gerekçesiyle ABD kuvvetleri tarafından güvenlik altına alınan havaalanına götürülmüştü. Ülkede Alman silahlı kuvvetlerine yardım eden yaklaşık 1000 Afganlının da tahliye edilmesine çalışıldığı belirtildi.

HOLLANDA DA UÇAK GÖNDERECEK

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı. Bakanı Ank Bijleveld, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Afganistan’daki Hollandalı diplomatik personel ve ailelerinin yanı sıra Hollanda misyonlarında tercümanlık yapan Afganistan vatandaşlarının askeri uçak ile tahliye edileceğini kaydetti.

TAHLİYECE EDİLECEKLERİN TAMAMINA ULAŞILDI

Kabil’deki Hollanda Büyükelçiliğinin dün gece itibarıyla kapatıldığı belirtilirken, tahliye edilmek isteyenlerin elçiliğin e-posta hesaplarına ulaşması istendi. Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kabil Büyükelçiliğindeki personel, aileleri, akrabaları ve tercümanlara yardım etmek için sıkı çalışma tamamlandı” ifadelerini kullandı. Afganistan’da görevli kaç personel olduğu açıklanmazken tahliye edilecek kişilerin tamamına ulaşıldığı aktarıldı.

FRANSA, BÜYÜKELÇİLİĞİ KABİL HAVALİMANINA TAŞIYOR

Fransa, Kabil’deki Büyükelçiliğini, Kabil Hamid Karzai Havalimanı’na taşıyacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan’da hızla kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa’nın Kabil Büyükelçiliğinin, Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’na aktarılacağı, ülkedeki Fransız vatandaşlarının tümünün tahliyesi için operasyonların buradan sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada, Fransa’nın tehdit altındaki Afgan sivil toplumu üyeleri, insan hakları aktivistleri, sanatçılar ve gazetecileri de korumayı hedeflediği belirtildi.

FRANSA BAE’YE MİNNETTAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un direktifiyle, Savunma Bakanlığının Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) konuşlu Fransız askeri birlikleri ile hava unsurlarını devreye soktuğu kaydedilen açıklamada, Abu Dabi’ye tahliyelerin başlayacağı, Fransa’nın tahliye için tesislerini açan BAE’ye minnettar olduğu aktarıldı. Diğer yandan Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’ı terk etmeleri çağrısı yapılan Fransız vatandaşları ile Fransa için çalışan Afgan ve Fransız personelin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi. Bu kişilerin güvenli şekilde tahliyesi için operasyonların birkaç haftadan bu yana sürdüğü aktarılan açıklamada, “Fransa, gazetecileri, insan hakları aktivistlerini, sanatçıları, tehdit altındaki kişileri ve Fransız ordusu için çalışan Afganları sahada koruma gücünü koruyan birkaç ülkeden biridir.” ifadesi kullanıldı.