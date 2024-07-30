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Almanya Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini teslim etti

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#Almanya#Yardım#AVRUPADAN HABERLER
Almanya Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:17

Alman hükümeti, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya yeni silah ve mühimmat gönderdi.

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BAŞBAKANLIĞIN resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen askeri yardım paketi kapsamında, Ukrayna’ya yeni silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildi. Ukrayna’ya güncellenen listede yer alan 8 adet Leopard 1A5 tankı, 21 bin Gepard uçaksavar zırh mühimmatı, 10 su yüzeyi dronu, 2 zırhlı kurtarma aracı, 10 yer gözetleme radarı, 25 bin miğfer ve sahra hastanesi teslim edildi. Ukrayna- Rusya savaşının başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Almanya’da 10 binden fazla Ukraynalı askerin eğitim aldığı, bu eğitimin maliyetinin de şu ana kadar yaklaşık 282 milyon Evro’yu bulduğu ifade edildi. Almanya, Ukrayna’ya 2023’te yaklaşık 5 milyar, 2022’de ise yaklaşık 1.6 milyar Evro’luk askeri destek sağlamıştı. Alman hükümeti, Ukrayna’ya 2024’te askeri yardımı 7.1 milyar Evro’ya kadar çıkarma kararı almıştı.

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#Almanya#Yardım#AVRUPADAN HABERLER

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