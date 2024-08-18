×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya Ukrayna’ya yardımı durduruyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER
Almanya Ukrayna’ya yardımı durduruyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 09:48

Almanya’nın 2025 bütçesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Ukrayna’ya yeni yardım yapmayacağı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Frankfurter Allgemeine Zeitung, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin Ukrayna’ya parasal yardımları durdurma kararı aldığını yazdı. Haberde, borç freninde ısrar eden FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’a 5 Ağustos’ta bir mektup göndererek, Ukrayna’ya öngörülenin dışında yeni yardımların durdurulmasını istediğine yer verildi. Ancak daha önceden yapılması öngörülen para ve silah yardımına yönelik verilen sözlerin yerine getirileceği de aynı haberde yer aldı. 2024 yılı bütçesine Ukrayna’ya yapılması karara bağlanan para ve materyal yardımının 8 milyar Euro, 2025 bütçesinde de 5 milyar Euro civarında olduğuna işaret edildi. Haberde, kararın Şansölye Olaf Scholz’un onayıyla verildiğinin altı çizildi.
Federal Savunma Bakanlığı da Federal Maliye Bakanlığı da bu yöndeki haberle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ana muhalefetin büyük kanadı CDU’lu Bütçe Komisyonu Üyesi Andreas Schwarz, söz konusu haberi doğrularken, “Koalisyon hükümeti, Ukrayna’ya parasal ve askeri yardımı bugünden yarına durdurma kararı almıştır. Bu karar yanlış alınmış bir karardır” diyerek tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!