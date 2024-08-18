Almanya Ukrayna’ya yardımı durduruyor

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Frankfurter Allgemeine Zeitung, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin Ukrayna’ya parasal yardımları durdurma kararı aldığını yazdı. Haberde, borç freninde ısrar eden FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’a 5 Ağustos’ta bir mektup göndererek, Ukrayna’ya öngörülenin dışında yeni yardımların durdurulmasını istediğine yer verildi. Ancak daha önceden yapılması öngörülen para ve silah yardımına yönelik verilen sözlerin yerine getirileceği de aynı haberde yer aldı. 2024 yılı bütçesine Ukrayna’ya yapılması karara bağlanan para ve materyal yardımının 8 milyar Euro, 2025 bütçesinde de 5 milyar Euro civarında olduğuna işaret edildi. Haberde, kararın Şansölye Olaf Scholz’un onayıyla verildiğinin altı çizildi.

Federal Savunma Bakanlığı da Federal Maliye Bakanlığı da bu yöndeki haberle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ana muhalefetin büyük kanadı CDU’lu Bütçe Komisyonu Üyesi Andreas Schwarz, söz konusu haberi doğrularken, “Koalisyon hükümeti, Ukrayna’ya parasal ve askeri yardımı bugünden yarına durdurma kararı almıştır. Bu karar yanlış alınmış bir karardır” diyerek tepki gösterdi.