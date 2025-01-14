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Almanya, Ukrayna’ya gelişmiş obüslerin teslimatına başladı

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#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Ukrayna’ya gelişmiş obüslerin teslimatına başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:20

Almanya, Ukrayna için üretilen gelişmiş obüslerin ilk ünitesini teslim etti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın Kassel kentinde düzenlenen teslim töreninde, Ukrayna’nın yeni uzaktan kumandalı RCH 155 tipi obüslerini almaya başladığını söyledi.

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PISTORIUS, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna’nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa’daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır” dedi. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak teslimat için teşekkür etti. Makeiev, “Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya’nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER

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