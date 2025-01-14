Almanya, Ukrayna’ya gelişmiş obüslerin teslimatına başladı

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PISTORIUS, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna’nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa’daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır” dedi. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak teslimat için teşekkür etti. Makeiev, “Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya’nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak” ifadelerini kullandı.