Almanya: Ukrayna savaşı uluslararası boyut kazandı

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ALMANYA Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Pistorius, bu toplantının yapılmasını ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ile kararlaştırdıklarını söyledi. Pistorius, “Çünkü yeni başkan Trump ve yeni yönetimle bazı şeylerin değişeceği açık” dedi. Rusya’nın Ukrayna’da sert şekilde ilerlediğini vurgulayan Pistorius, “Gerçek şu ki, Rusya’nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir. Arka planda ya da savaş alanında yer alanlara bakıldığında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı” diye konuştu. Pistorius, toplantıda Ukrayna’ya desteğin de ele alındığını kaydederek, Ukrayna için silah üretimini güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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