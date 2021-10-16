‘Almanya Türküleri’ yolda

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Hem de Türkçe söylediği ve sözlerini Tan Taşçı’nın yazdığı ‘Yalan’ şarkısıyla.

Türkçe şarkı ve türkülerin çoğu gibi ‘Yalan’ da ayrılık, acı ve özlem dolu bir parça.

1970’li yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç eden işçi ailesi çocuğu olan iki çocuk annesi Zeynep Avcı, “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz” demişti Hürriyet’e.

Türkçe şarkı seslendirmesiyle ilgili olarak da, “İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” demişti.

Gerçekten dediği de oldu.

Türkçe bilmedikleri için dinledikleri şarkının sözlerini hiç anlamadıkları halde 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı Zeynep Avcı.

Hem de hepsi de “Dinlerken tüylerimiz diken diken oldu” diyerek.

Demek ki, şarkıların, türkülerin dili yoktu.

*

İşte bu olgu beni 1970’li yıllara götürdü.

O dönemlerin Almanya’sında ‘Köln Bülbülü’ olarak bilinen Yüksel Özkasap vardı.

‘Gurbet türküleri’ söylerdi.

Plakları, kasetleri kapışılırdı.

1975 yılında piyasaya sürülen ‘Beyaz Atlı’ plağı 1 milyondan fazla sattı.

Bu bir rekordu.

Ama o plak ve kasetleri satın alan ve o ‘gurbet türkülerini’ dinleyen Avrupa ve Türkiye Türkleriydi.

Almanlar Türklerin kültürüne de, türkülerine de, şarkılarına da, dillerine de, dinlerine de hiç ilgi duymadı o zamanlar.

Çünkü onlar, ‘Gastarbeiter’ yani ‘Misafir işçi’ydi onlar için.

Birkaç yıl çalışıp geri döneceklerdi.

Ama hiç de öyle olmadı.

Türkiye Türklerinin ‘gurbetçi’, ‘Alamancı, Almancı’ dediği Türkler, Türkiye kökenliler zamanla “Almanyalı-Avrupalı Türkler”, “Türkiye kökenli Almanlar”, “Türkiye kökenli Avrupalılar” oldu.

‘Gastarbeiterler’ Almanya’da zamanla ‘Auslaender’ (Yabancı), ‘auslaendische Mitbürger’ (yabancı yurttaşlar), ‘Migranten’ (Göçmenler), ‘Menschen mit Migrationshintergrund’ (Göçmen kökenliler- Göçmen kökenli insanlar) oldu.

Her ne kadar hâlâ yerli Almanların önemli bir bölümü kabul etmekte zorlansalar da, bu insanlar ‘buralı’ oldular.

*

İşte Almanya’ya Türk iş gücü göçünün 60’ıncı yıldönümü (30 Ekim 1961’de Türk-Alman İşgücü Sözleşmesi imzalandı) kutlamaları çerçevesinde ‘Almanya Türküleri’ (Deutschland Lieder) de yeniden hayatımıza girmeye başladı.

Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) 25’inci kuruluş yılı ve Almanya’ya Türk göçünün 60’ıncı yılı vesilesiyle Berlin’de düzenlenen ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte usta müzisyen, yönetmen, yazar ve yapımcı Nedim Hazar öncülüğünde sahne alan müzisyenler ve sanatçılar, ‘Almanya Türküleri’ söyledi.

Hem de Almanca olarak.

İşte 1980’li yılların başından beri Almanya’da yaşayan Nedim Hazar, ‘Almanya Türküleri’nin görünür, duyulur hale gelmesi için hem Almanya’da hem de Türkiye’de konserler dizisi projesini hayata geçirmek için harekete geçti.

‘Almanya Türküleri’ söyleyen ünlü müzisyenler bu turne için “Duy sesimi, Almanya” (Hör mir zu, Almanya) başlıklı bir şarkı bile yaptı.

Konserlerin prömiyeri 23 Ekim 2021 Cumartesi akşamı Essen’de yapılacak.

3 Kasım’da İstanbul’da, 7 Kasım’da Stuttgart’ta, 12 Kasım’da Bonn’da, 13 Kasım’da Köln’de ve 20 Kasım’da Berlin’de seyirciyle buluşulacak.

Yüksel Özkasap, Cem Karaca ve Ali Ekber Aydoğan’dan da parçalar söylenecek.

Almanya’nın tanınmış halk ozanı Metin Türköz, Nedim Hazar ve rap’çi oğlu Eko Fresh, caz şarkıcısı Özay Fecht, Türk ezgilerini Almanca sözlerle seslendiren Ata Canani, ünlü ses sanatçısı Sema Moritz, rap’çi Erci E. ırkçılığa karşı rap yapan Microphone Mafia, Kürtçe şarkılar söyleyen Ali Baran, Die Kanaken, ünlü kemancı ve besteci Ruddi Sodemann, 11 müzisyenden oluşan orkestra eşliğinde sahneye çıkacak.

Sicilya kökenli Etto Scolia, İtalyan göçmenlerin hem acı hem neşe dolu şarkılarının yanı sıra bilmediği bir dilde, yani Türkçe olarak ‘Köln Bülbülü’ Yüksel Özkasap’ın şarkılarını, türkülerini seslendirecek.

Böylece göçün 60’ıncı yılına ayrı bir renk gelecek.