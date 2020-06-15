Almanya, Türkiye’ye uyarıyı kaldırıyor mu?

ALMANYA’nın, 27 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırıp Türkiye’yi diğer 160 ülkeyle aynı kefeye koyması ve uyarıyı 31 Ağustos’a kadar uzatması, hem Almanya hem de Türkiye’de yoğun tepki ve eleştirilere yol açmıştı. ZDF’in sabah programına katılan Dışişleri Bakanı Maas, “Türkiye seyahat kısıtlamalarını geniş ölçüde kaldırdı. Turistler için bir hijyen kataloğu hazırladı. Buna rağmen neden seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzattınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Biz önce AB ülkeleriyle AB içinde işleyen kontrol mekanizmaları, şeffaflık standartlarını müzakere ettik. Şimdi de üçüncü ülkelerle ikili görüşmeler yapıyoruz. Bugün öğleden sonra Türk mevkidaşımla görüşeceğim. Burada söz konusu olan aldığımız sayılar, veriler ne kadar dayanıklı ve hangi önlemler alındı? İnsanların hastanelerde zorunlu karantinaya alındığı ve orada bizim mantıklı bulmadığımız ilaç tedavisi uygulandığı ülkeler var. Bizim karar alırken bütün bu noktaları hesaba katmamız gerekiyor. Gelecek haftalarda seyahat uyarısını kaldırıp yerine seyahat bilgisine geçeceğimiz muhtemel ülkeler olacak. Ancak bu, o ülkelerdeki duruma bağlı olacak.”

TAHLİYE ÜCRETİNİ SAVUNDU

Maas, salgın nedeniyle yurt dışından tahliye ettiği vatandaşlarından ortalama 420 Euro tahliye ücreti istemelerini de savundu. Maas, birçoğunun normal havayolu şirketleriyle tahliye edildiğini ve uçak parasını kendilerinin ödediğine dikkati çekti. Hükümetin kiraladığı uçaklarla gelenlerin ise uçak parası ödemediğini belirten Bakan Maas, eşit muamele gereği onlardan tahliye ücreti talep ettiklerini kaydetti ve bunun yasalarda yer aldığını, bu kişilerin konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve imza alındığını vurguladı. Maas, öteki tüm Avrupa ülkelerinin de aynı uygulamayı yaptığına işaret etti.

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan 240 bin vatandaşını tahliye etmişti. Artık böyle bir tahliye olmayacağını belirten Maas, ancak Alman temsilciliklerin salgın gibi durumlarda vatandaşlara destek çıkacağını söyledi.