Süper Lig'e Milli maç nedeniyle ara verildi. Türkiye deplasmanda Almanya ile hazırlık maçına çıkıyor. Millilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündem olmaya başladı.

Almanya Türkiye maçı 7 Ekim TSİ 21.45'te Rheinenergiestadion'da oynanacak. Mücadelenin kanalı henüz bilinmiyor.

A Milli Futbol Takımı, bu maçın ardından hazırlıklarını Almanya’da sürdürecek. Milli takım kafilesi, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim’de Moskova’ya gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 19.30’da müsabakanın oynanacağı Dinamo Merkez Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00’de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45’te Rusya’ya konuk olacak. Rusya karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönecek ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00’de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, son antrenmanını da tesislerde saat 18.30’da yapacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te Sırbistan’ı Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Sekiz yıldız Türkiye maçında yok

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile oynanacak hazırlık maçı ve Ukrayna'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek kadroyu duyurmuştu. Kadroya dahil edilen sekiz yıldızın, sadece Ukrayna karşısında görev alacağı, hazırlık maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 7 Ekim tarihinde özel maçta karşılaşacağı rakibi Almanya’nın aday kadrosu açıklandı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile oynanacak hazırlık maçında sekiz isme kadroda yer vermeyeceğini, bu yıldızların Ukrayna maçına saklayacağını duyurdu.

Almanya’da kadroda yer alan Manuel Neuer, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos ve Serge Gnabry, Türkiye ile oynanacak özel maçın kadrosunda olmayacak. Bu oyuncular sadece Almanya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde yapacağı müsabakalarda kadroda bulunacak.

Almanya, 7 Ekim’de Köln’de oynanacak özel maçta Türkiye A Milli Takımı’nı konuk edecek. Ardından da UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Ukrayna ve 13 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak.

ADAY KADRODA 29 FUTBOLCU YER ALDI

Teknik Direktör Joachim Löw tarafından aday kadroya davet edilen 29 futbolcu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Arsenal FC), Manuel Neuer (FC Bayern Münih), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta BC), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United AFC), Antonio Rüdiger (Chelsea FC), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC Berlin), Niklas Süle (FC Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Orta Saha: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Bayern Münih), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (FC Bayern Münih), Toni Kroos (Real Madrid CF), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Suat Serdar (FC Schalke 04)

Forvet: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea FC), Luca Waldschmidt (SL Benfica), Serge Gnabry (FC Bayern Münih) Timo Werner (Chelsea FC)