Almanya-Türkiye arasındaki seyahat sınırı kalkıyor

ALMAN Bild gazetesinin haberine göre 15 Haziran itibariyle AB ülkelerine seyahat uyarısını kaldıracak olan Almanya, bu kararı Türkiye’yi de içine alacak şekilde genişletmek istiyor. Gazetenin internet sayfasındaki habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la telefonla görüşecek. İki bakan Türkiye-Almanya arasında ikili seyahat sözleşmesine dayanarak, karantina uygulamasının kaldırılmasını ele alacak. Karantina iptaliyle iki ülkeye turistik seyahat mümkün olacak.

ÖNCE ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la yapacağı görüşmeden önce mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün telefonla görüştü. Bu görüşmede Türkiye AB ilişkileri ve bölgesel konuların yanı sıra turizm konusu da ele alındı. Türkiye, Almanya da dahil 70 ülkeye koronavirüse karşı aldığı önlemleri içeren bir davet mektubu göndermişti. Türkiye korona krizi nedeniyle aldığı seyahat sınırlaması önlemlerini gevşetmek ve haziran ayı ortasından itibaren yabancı ülkelerden turizme kapılarını tekrar açmak istiyor.