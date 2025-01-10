Türk Toplumu’ndan seçim hazırlığı

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SEÇİMLERDE daha güçlü bir temsil ve demokratik değerlerin korunması amacıyla çalışmalarını hızlandıran TGD, seçim çalışma merkezleri kurarak daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Bu merkezler, seçim bilgilendirme toplantıları, seçmen kaydı ve bilinçlendirme faaliyetleri için kullanılacak. TGD, seçim kampanyasında sivil toplum kuruluşları (STK), camiler, cemevleri ve derneklerle iş birliği yaparak geniş bir toplumsal taban oluşturuyor. Bu iş birliği, farklı inanç ve kültür gruplarının bir araya gelmesiyle demokratik değerlerin ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlıyor.

TGD’den yapılan açıklamada, Almanya’da yaşayan 1 milyonun üzerindeki Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının doğru bir hedef belirlemesi gerektiği vurgulanırken, özellikle aşırı sağın yükselişinin endişe verici olduğu belirtildi, demokrasiyi savunmak adına birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Kenan Kolat

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SOSYAL MEDYA AKTİF KULLANILACAK

Seçim kampanyasının planlanması amacıyla sosyal medya üzerinden 500’ün üzerinde sosyal medya platformu kurulurken, ‘Zoom’ kanalıyla gerçekleştirilen toplantıya 160 kişi katıldı. Almanya’nın tüm eyalet sorumlularının yanı sıra gençlerden oluşan özel bir grubun da oluşturulması, seçim kampanyasında hedeflerin daha geniş kapsamlı ve etkili bir şekilde belirlenmesine katkıda bulunacak.

Başlatılan kampanyanın temel hedeflerinden biri, Almanya’da son yıllarda artan aşırı sağ söylemlere karşı güçlü bir demokratik cephe oluşturmak. TGD, tüm toplum kesimlerini kapsayan bu kampanya ile ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelede aktif bir rol üstlenmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamada, “Toplumumuzun sesi olmak ve birlikte daha güçlü olmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullanıldı. Kampanya sorumlusu Kenan Kolat ise “Demokratik değerlerimizi korumak ve aşırı sağın yükselişine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Seçimlere katılımı artırarak bunu başaracağız” dedi.