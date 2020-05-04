Almanya Türk doktoru konuşuyor... Obeziteye karşı ‘EFE’yi geliştirdi...

MESLEK hayatı başarılarla dolu olan Dr. Fevzi Cebe, 1991 yılında Almanya’nın en zeki ve kabiliyetli akademisyeni seçilerek, Almanya eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker’in eşi Biyolog Prof. Dr. Marianne von Weizsaecker’den de aldığı bir ödülü bulunuyor. Almanya Köln Tıp Fakültesi’ni bitirip eğitim ve doktora çalışmalarını ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan, Alman medyasının ‘Nobellik bir aday’ diye tanıttığı Dr. Fevzi Cebe, bandajın nasıl çalıştığına ilişkin şunları söyledi: “EFE bandajı, kişinin karnı üzerinde bir baskı oluşturuyor. Biz buna kompresyon diyoruz. Bu baskıyla karın bölgesinde normalde hiçbir insanın gazı yoktur. Sadece mide ve kalın bağırsakta gaz ya da hava bulunmaktadır. Bandajla uygulanan basınçla birlikte, midenin içerisindeki gazı sıkıştırarak midenin hacmini küçültmüş oluyoruz. Bununla beraber sanki ameliyatla mideyi küçültmüş gibi mide küçülüyor. Karın bölgesindeki diğer organlar sıvıyla dolu olduğu ve sıvılar sıkıştırılamayacağı için bandaj sadece mideyi küçültüyor. Farklı kültürlerde mide üzerine yapılan baskı uygulamasının mideyi küçülttüğünü, tokluk hissinin daha çabuk geldiğini duymuştum. Yani aşağı yukarı EFE’yi bu hale getirmek 20 yıl sürdü. Ama hamdolsun geliştirdik, sertifikasyonlarını aldık, patentini oluşturduk.” ‘SIRT AĞRILARIM BİLE GEÇTİ’

Almanya’da emlakçılık yapan Astrid Heuser (47), 5 hafta önce bandajı kullanmaya başladığını belirterek, “Bandajı sabah kahvaltıdan önce takıyorum, yatarken çıkartıyorum. Çok fazla açlık hissi duymuyorsunuz. Buraya gelirken biraz önce tartıldım 5 hafta içerisinde 11 kilogram vermişim. Açlık hissim de yok, kesinlikle tavsiye edebilirim. 5 hafta içerisinde bu büyük bir başarı. Daha önceden de birkaç defa diyet yaptım kilo vermek için ama en başarılı olanı buydu” dedi.

Optik gözlük işletmeciliği yapan Oktay Keyik (43) isimli Türk vatandaşı da, “Yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Kronik Böbrek rahatsızlığı olan Keyik, kullandığı kortizon ilaçlarının kendisini 140 kiloya çıkardığını söyledi: “Fevzi Bey’le tanıştıktan sonra tam 27 kilo verdim.

Yani bu insanın hayatını çok değiştiriyor. Ben küçükken bisiklet sürmeyi çok severdim. Sonra göbek olunca bisiklet süremez oldum. Ama kiloları verip eski kiloma gelince tekrar bisiklet sürmeye başladım. Tişörtümün üzerine bandajı bağlıyorum rahatsızlık vermiyor, açlık hissetmiyorum. Yemek tabağımın üzerindekilerin gün geçtikçe küçüldüğünü gördüm. Güzel olanı, ameliyat olmadan kilolardan kurtulabiliyorsunuz. Hatta bir avantajı da büroda otururken bandajdan dolayı sırt ağrılarımın geçtiğini bile fark ettim.” OBEZİTE KURULTAYINA DAVET EDİLDİ

Bandajın, eczanelerde satışa sunulmadan ve tanıtımı yapılmadan önce, çoğunluğu Avrupalı bin 500 kişi tarafından kullanıldığı, 62 kişi üzerinde günlük ölçümlerle yapılan deneyden başarı ile çıktığı belirtildi. Dr. Fevzi Cebe, Ekim 2020’de yapılacak Alman Obezite Tıp Kurultayı’na Hannover Üniversitesi’yle birlikte resmen davet edildiğini, orada yüzlerce bilim insanı önünde ürününü bilim ışığında kendilerine sunacağını ifade etti. Şu ana kadar geri dönüşlerin pozitif olduğunu, EFE’nin ameliyat olmadan kilo fazlalıklarından kurtulmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Dr. Cebe önümüzdeki günlerde, hem Almanya eczanelerinde hem de Türkiye’de bu ürününün bulabileceğini ifade etti.