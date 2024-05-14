Almanya turizmde ilk çeyrekte rekor kırdı!

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ALMANYA bir turizm destinasyonu olarak her zamankinden daha popüler. Bu yılın ilk üç ayında otel, pansiyon ve benzeri geceleme imkânı sağlayan işletmeler, 88.9 milyon geceleme kaydetti. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre bu yılın ilk üç ayında konaklama rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8.4 daha arttı. Almanya’da koronavirüs salgınının patlak vermesinden önceki yıl olan 2019’un ilk çeyreğindeki 86.9 milyon konaklama rekoru da böylelikle aşılmış oldu. İlk çeyrekte, işletmeler bir yıl içinde yerli misafirlerin geceleme sayısını yüzde 8.5 artışla 73.9 milyona çıkardı. Yurt dışından gelen misafirlerin geceleme sayısı ise yüzde 7.8 artışla 15 milyona yükseldi. Veriler, en az on yataklı konaklama tesisleri baz alınarak toplandı.

YURT DIŞINDAN MİSAFİR 5.5 MİLYONA ULAŞTI

Aylara göre bakıldığında ise mart ayında da yeni rekor kırıldı. Almanya’dan ve yurt dışından gelen misafirlerin 35.6 milyon gecelemesiyle, konaklama şirketleri 2018’deki mart ayı rekorunu 2.5 milyon aştı. Mart 2023 ile karşılaştırıldığında bu yılın mart rakamları yüzde 12.3 oranında artış gösterdi. Mart ayındaki artışın nedeni ise Schleswig-Holstein hariç tüm eyaletlerde Paskalya tatilinin mart ayında başlamış olmasından da kaynaklandı. Yerli misafirlerin geceleme sayısı Mart 2023’e kıyasla yüzde 13.2 artarak 30.1 milyona ulaştı. Yurt dışından gelen misafir sayısı ise yüzde 7.8 artarak 5.5 milyona ulaştı. Sektör, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise yeni bir rekor bekliyor.