Almanya tüm Türkiye’yi riskli bölge ilan etti

FEDERAL hükümet daha önce aldığı kararla bu dört ili riskli bölge kapsamından çıkarmış 8 Kasım tarihine kadar riskli bölge kapsam dışı ilan etmişti.

Federal dışişileri bakanlığı yaptığı açıklamada İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın istisna dışında tutulma süresinin 8 Kasım’da sona ereceğini ve uzatılmayacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında bu dört ille birlikte Türkiye’den dönenlerin koronavirüs taşımadıklarına ilişkin test sonuçlarını yetkili makamlara sunmasının zorunlu olduğunu da belirtti. Testin de uçuştan en fazla 48 saat önce yapılması şart. Açıklamada test maliyetinin yolcu tarafından üstlenmesi gerektiği de yer aldı. Test sonucu pozitif olanların uçağa alınmayacağı ve Türkiye’de karantinada tutulmasının da zorunlu olduğu hatırlatıldı.