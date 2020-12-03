Almanya trajik olay: Kaza mı intihar mı

OLAY kentin Braunschweiger Platz durağında meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayın ortak bir intihar girişimi olduğu tahmin ediliyor. Bir polis sözcüsü Bild gazetesine intihar girişimi olabileceğini doğruladı.

Ayrıntılar birazdan...