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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Almanya trajik olay: Kaza mı intihar mı

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Almanya trajik olay: Kaza mı intihar mı
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Almanya’nın Hannover kentinde üç genç henüz belirlenemeyen nedenle banliyö treninin altında kaldı. Biri kız diğeri erkek öldü. 14 yaşındaki genç ise ağır yaralandı.

OLAY kentin Braunschweiger Platz durağında meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayın ortak bir intihar girişimi olduğu tahmin ediliyor. Bir polis sözcüsü Bild gazetesine intihar girişimi olabileceğini doğruladı. 

Ayrıntılar birazdan...

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