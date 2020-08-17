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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Almanya, testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor

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Almanya, testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiye hâlâ ulaşılamadı.

ALMAN medyasının verdiği habere göre, Bavyera Eyaleti’nden Almanya’ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi. Huml’ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Büyük bir aksilik” diyerek özür diledi.

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