Almanya tek tip önlemlere geçti: Maske takmayana en az 50 euro ceza

* Hijyen kurallarına uymayanlara ve maske takma zorunluluğuna muhalefet edenlere en az 50 euroya kadar para cezası verilecek. Saksonya Anhalt bu kararı kabul etmediği için uygulama diğer 15 eyalette geçerli olacak. Trenlerde maske takmayanlara da en az 50 euro para cezası uygulanacak.

* Büyük katılımlı etkinliklere ve organizasyonlara 31 Aralık 2020 tarihine kadar seyirci, izleyici ve dinleyicilerin alınması yasaklandı. Bu durumda Bundesliga futbol maçları da dahil ülkedeki spor müsabakaları yıl sonuna kadar seyircisiz yapılacak. Konserler de yine düzenlenemeyecek. Fuarlar, festivaller, köy, şehir, sokak ve dernek eğlenceleri yapılamayacak. Küçük çaplı organizasyonların kararı yerel yönetimlere bırakıldı.

* Almanya, 14 Eylül’e kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160 ülke ve bölgeye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı. Tatil için riskli bölgelere ve ülkelere gidilmemesi çağrısı yapılması kararlaştırıldı. Bu ülke ve bölgelerden gelecekler 1 Ekim’den itibaren zorunlu karantinaya alınacaklar. Karantinanın beşinci gününden itibaren test sonucu negatif olanlar karantinadan çıkabilecekler. Karantina kararına uymayanlara para cezası kesilecek. 15 Eylül’den itibaren seyahat uyarısı yapılan bölge ve ülkelerden dönenlerden test ücreti talep edilecek. Bununla, test kapasitesinin riskli bölgelere gitmeyenler için kullanılması hedefleniyor.

* Çocukların hastalığı durumunda anne ve babaya beş gün hastalık izni hakkı verildi. Tek yaşayan eşler için bu süre 10 olarak kararlaştırıldı.

* Okullarda alınacak önlemler için karar Kültür Bakanları konferansına bırakıldı.

* Dijital eğitime geçmek için federal bütçeden eyalet hükümetlerine 500 milyon euro para yardımı yapılacak.





SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMESİN

Başbakan Merkel, mart ayından beri ülkenin koronavirüs ile mücadelede başarılı olduğunu vurgularken, son bir haftada artan vaka sayılarına dikkat çekti. Merkel “Sağlık sisteminin yükünü artırmamak için önlemler almak zorundayız. Riskli bölgelerde tatil yapmaktan vazgeçin” çağrısı da yaptı. Merkel, alınan önlemlerde ülke ekonomisinin ve günlük hayatın olumsuz en az nasıl etkileneceğinin de gözetildiğini söyledi.

OKULLARDA ZORUNLA MASKE KABUL GÖRMEDİ

Toplantıda Merkel’in bazı talepleri ise kabul görmedi. Merkel, düğün, nişan ve doğum günü gibi özel kutlamalara özel alanlarda yapıldığında katılımı 25 kişiyle, kamuya açık alanlarda yapıldığı taktirde ise katılım için üst sınır 50 kişi olarak belirlenmesini istedi. Ancak eyalet başbakanları bu talebe karşı çıktı. Merkel okullarda maske takılmasının zorunlu olmasını isterken, bu isteği de kabul görmedi.

SEYAHAT YASAĞI OLMAYACAK

Merkel, sınırların kapatılıp kapatılmamasının gündemde olup olmadığı yönündeki bir soruyu cevaplarken, Türkiye kökenlilerin ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek “Daha fazla sınır kontrolleri yapmak istemiyoruz. Ayrıca seyahat yasağını da kolayca çıkaramayız. Ailelerini ve akrabalarını ziyaret etmek isteyen yurttaşlarımız var. Türkiye kökenliler ve Kosova kökenliler. Ayrıca Schengen bölgesinde sınır kontrollerine ilgi de yok” dedi.