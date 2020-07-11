Almanya tehlikeyi tam anlamış görünmüyor.

ANAYASAYI Koruma Teşkilatı’nın yıllık raporu gayet açık: Geçen yıl aşırı sağın işlediği suç olayı 22 bin 300’e çıktı. Yüzde 10 artış. 13 bin neonazi her an şiddete hazır. En son yaşanan üç kanlı saldırı: 2 Haziran 2019, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti. 9 Ekim 2019 Halle, sinagoğa saldırı düzenlemek isteyen neonazi içeri giremeyince yoldan geçen bir kadını öldürdükten sonra Türklere ait döner büfesine saldırdı. Saldırgan bir kişiyi daha öldürdü. 20 Şubat 2020, Hanau’da ırkçı saldırı. Dördü Türk 9 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ağır yaralandı.

ÖNCE TEHDİT SONRA SALDIRI

Hessen Eyaleti’nde polis bilgisayarlarından avukat ve siyasetçilere ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektupları. İlk tehdit neonazi terör örgütü NSU kurban ailelerinin avukatı Seda Başay Yıldız’a. 21 aydır soruşturma yürüyor. Hiçbir sonuç çıkmadı. Tam tersi 2020 şubatından bu yana tekrar ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektupları başladı. Bu sefer siyasetçilere. Hessen Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler bir hafta içinde 3’üncü kez, yine polis bilgisayarından çıkma, NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu aldı. Olayın kamuoyuna yansımasından hemen sonra Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, Berlin Eyalet Meclisi milletvekili Anne Helm de ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehdidi aldıklarını açıkladı. Hessen İçişleri Bakanlığı her zaman olduğu gibi “Olayla ilgili derin soruşturma yürütülüyor” dedi. Eyalet içişleri Bakanı Peter Beuth, Hessen polisinde aşırı sağ örgütlenme ağı suçlamalarını reddetti.

Hessen polis teşkilatı içinde 30 polis memuru hakkında aşırı sağla bağlantıları şüphesiyle soruşturma yürüyor. O zaman bu olayların öyle münferit olmadığı görülüyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, istihbarat raporunu açıklarken, “Almanya’nın güvenliği için en büyük tehlike aşırı sağ” dedi. Seehofer ocak ayından bu yana üç neonazi örgütü kapattı. Ama aynı Bakan AB Komisyonu’nun polis teşkilatı içinde ırk temelli profilleme araştırma önerisini “İhtiyaç yok” diyerek geri çevirdi. Polis teşkilatının kendisi, Adalet Bakanı, Uyumdan Sorumlu Bakan Annette Widmann Mauz araştırmanın yapılması için İçişleri Bakanı’na baskı yapıyor. Ancak Seehofer yeni bir durum yok diyerek, araştırmaya karşı duruşunu sürdürüyor.

Almanya tehlikeyi tam anlamış görünmüyor.