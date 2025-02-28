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Almanya, Tayland’ın Uygurları sınır dışı etmesini kınadı

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#ALMANYA#Uygur#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Tayland’ın Uygurları sınır dışı etmesini kınadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 15:01

Alman hükümeti, Tayland hükümetinin 40 Uygur Türkü’nü Çin’e sınır dışı etme kararını kınadı.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Alman hükümeti Tayland hükümetinin çok sayıda Uygur’u Çin’e sınır dışı etme kararını kınamaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uygulanan sınır dışı etme işleminin uluslararası hukukta yer alan ciddi insan hakları ihlalleri riski altındaki kişilerin geri gönderilmemesi ilkesini ihlal ettiği belirtildi. Çin hükümetine, sınır dışı edilenlerin ve ailelerinin haklarına saygı gösterme ve bu hakları koruma çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tayland’dan 40 Uygur Türkü’nün sınır dışı edilmesini kınamıştı.

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#ALMANYA#Uygur#AVRUPADAN HABERLER

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