Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti!

Haberin Devamı

SORUŞTURMAYI yürüten Alman makamları, Düsseldorf’ta yaptıkları açıklamada, cuma günü ele geçirilen kokain miktarının 35 tondan fazla olduğunu belirtti. Deniz yoluyla ülkeye gelen uyuşturucular, konteynerlerde meyve kasaları ve diğer malların arasına gizlendi. On konteynerden dokuzu durduruldu. Operasyonu yürüten güvenlik birimleri, uyuşturucunun piyasa değerinin 2.6 milyar Euro olduğunu açıkladı.



Narkotik müfettişleri geçen yıl Hamburg Limanı’nda yaklaşık 25 ton, Rotterdam’da sekiz ton ve Kolombiya’da yaklaşık üç ton kokain ele geçirmişti. Kaçakçılığın arkasında yaşları 30 ila 54 arasında değişen sekiz şüphelinin olduğu belirtiliyor. Kuzey Ren-Vestfalya’dan bir iş insanının, nakliyeleri yasal göstermek için posta kutusu şirketi olarak 100 şirket kurduğu kaydedildi. ‘OP Plexus’ adı verilen soruşturma Düsseldorf Savcılığı’na bağlı Organize Suçlar Merkez Ofisi tarafından yürütüldü. Kokain bulunmasıyla bağlantılı olarak düzenlenen baskına Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki güvenlik birimleri katıldı.