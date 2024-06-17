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Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti!

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#Almanya#Kokain Operasyonu#AVRUPADAN HABERLER
Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 16:52

Kolombiyalı yetkililerden gelen bir ihbar sayesinde, Almanya tarihinde en büyük miktardaki kokain ele geçirildi.

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SORUŞTURMAYI yürüten Alman makamları, Düsseldorf’ta yaptıkları açıklamada, cuma günü ele geçirilen kokain miktarının 35 tondan fazla olduğunu belirtti. Deniz yoluyla ülkeye gelen uyuşturucular, konteynerlerde meyve kasaları ve diğer malların arasına gizlendi. On konteynerden dokuzu durduruldu. Operasyonu yürüten güvenlik birimleri, uyuşturucunun piyasa değerinin 2.6 milyar Euro olduğunu açıkladı.

Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti
8 KİŞİDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Narkotik müfettişleri geçen yıl Hamburg Limanı’nda yaklaşık 25 ton, Rotterdam’da sekiz ton ve Kolombiya’da yaklaşık üç ton kokain ele geçirmişti. Kaçakçılığın arkasında yaşları 30 ila 54 arasında değişen sekiz şüphelinin olduğu belirtiliyor. Kuzey Ren-Vestfalya’dan bir iş insanının, nakliyeleri yasal göstermek için posta kutusu şirketi olarak 100 şirket kurduğu kaydedildi. ‘OP Plexus’ adı verilen soruşturma Düsseldorf Savcılığı’na bağlı Organize Suçlar Merkez Ofisi tarafından yürütüldü. Kokain bulunmasıyla bağlantılı olarak düzenlenen baskına Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki güvenlik birimleri katıldı.
Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti

Almanya tarihinde en büyük kokain operasyonu: 35 ton ele geçti


 

 

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#Almanya#Kokain Operasyonu#AVRUPADAN HABERLER

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