Almanya sözünü tuttu: 47 mülteci kimsesiz çocuk ülkeye ulaştı

ATİNA’dan uçakla Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Hannover kentine ilk kafilede yaşları 18’den küçük ve kimsesiz 47 genç ve çocuk mülteci ulaştı. Gelen çocuklardan beşi kız. Çocukların Eritre, Afganistan ve Suriyeli oldukları öğrenildi. İlk kafilede yer alan 20 kadarının anne ve babaları veya bir akrabasının Almanya’da yaşadığı bilgisi de paylaşıldı. Hannover’den Osnabrück kentine götürülen çocukların burada yaklaşık iki hafta boyunca karantinada tutulacağı, tıbbi ve psikolojik destek alacakları aktarıldı. Çocuklar Atina’dan uçağa bindirilmeden önce de koronavirüs testinden geçirildi. Çocuklar karantina süresi dolduktan sonra Almanya’nın 16 eyaletine dağıtılacak. ‘MEMNUNİYET DUYDUM’

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yeni tip koronavirüs salgınının getirdiği ağır yüke rağmen refakatsiz mülteci çocukların ülkeye getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Seehofer, “Bu, Avrupalı partnerlerle aylardan beri yapılan yoğun görüşmeler ve hazırlıkların bir sonucudur. Almanya, verdiği sözün arkasında duruyor. Biz, Avrupa’daki dayanışmanın somut sinyalini veriyoruz. Avrupalı partnerimizin de taahhütlerini şimdi mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya koyacağını varsayıyorum” ifadelerini kullandı. Almanya daha önce yaptığı açıklamada Yunanistan’dan 300 ile 500 arası kimsesiz mülteci çocuğu kabul edeceğini taahhüt etmişti. Geçen çarşamba günü Lüksemburg hükümeti de 12 kimsesiz mülteci çocuğu Yunanistan’dan ülkesine getirmişti.

YUNANİSTAN BASTIRDI

Yunanistan’daki mülteci kamplarında yaklaşık üçte biri çocuk olmak üzere 39 bin mülteci yaşıyor. Yunan hükümeti uzun zamandır AB üyesi ülkelerden mülteci kamplarında bulunan kimsesiz çocukların alınmasını talep ediyordu. Uzun süren görüşmelerin ardından geçen mart ayında İsviçre ile birlikte AB üyesi ülkeleri Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, İrlanda, Lüksemburg, Litvanya ve Portekiz yaklaşık bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alacaklarını taahhüt etmişlerdi. Midilli, Sisam ve Sakız Adaları’ndaki kamplarda tutulan mülteci çocukların AB üyesi ülkelerince almaya başlanması Yunan hükümetini memnun etti.