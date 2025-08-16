×
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya sözünde durmadı

Güncelleme Tarihi:

Almanya sözünde durmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 10:30

Almanya’nın Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan yerel personeli Almanya’ya getirme sözü veren Almanya sözünde durmadı.

Almanya, Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerinde ve Alman askerlerin görev yaptığı dönemde kendilerine yardım eden yerel personelin Almanya’ya getirme sözü verdiği halde, zamanla bundan vazgeçti. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan dönemin koalisyon hükümeti ülkelerinde yaşamları tehlikede olan Afganistanlı yerel personelden her ay bine yakının Almanya’ya getirilmesi sözü verdi. Bu uygulama çerçevesinde şu ana kadar 1600’e yakın Afgan’ın Almanya’ya getirildiği açıklandı. Ancak 23 Şubat 2025’te yapılan erken genel seçimlerden sonra CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti bu programı sonlandırma kararı aldı. Bu nedenle hayatları tehlikede olsa bile Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinde çalışan yerel personelin de Alman askerlere yardımcı olanların da Almanya’ya gelmeleri kapısı kapandı.

Aralarında yerel personel ve yakınları ile Alman askere yardım ettikleri için Taliban tarafından tehdit edildiklerinen Pakistan” kaçan 2400 kişinin Almanya’ya gelebilmek için beklediği belirtildi. Almanya’nın ülkede ciddi uyum sorunu yaşandığı gerekçesiyle Afganları getirme programını durduğu için bu insanların komşu ülke Pakistan’da zor koşullarda yaşadığına da dikkat çekildi.

