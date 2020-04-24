Almanya ‘sosyal vicdanı’nı kaybetti!

HIRISTİYAN Demokrat Birlik (CDU) üyesi olan Norbert Blüm bir işçi çocuğu olarak, Başbakan Kohl dönemi boyunca Almanya’nın sosyal politikasını belirledi. Bugün bakıma ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti sunan bakım sigortası Norbert Blüm’ün eseri. Kohl’ün 16 yıllık görev süresi boyunca kabinesinde görev yapan tek bakan olan Norbert Blüm 2019’da kan zehirlemesi sonucu felç geçirmişti.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Blüm, son olarak Die Zeit gazetesine sağlığıyla ilgili yazdığı makalede “Kendimi ipleri çekilmiş havada asılı kalan bir kukla gibi hissediyorum” demişti. Eskiden gözü kaşındığında eliyle kaşıdığını, ancak şimdi ellerini kullanamadığı için kaşıntı gidinceye kadar dayanmak zorunda olduğunu yazmıştı.

İŞÇİ DOSTUYDU

Rüsselsheimli bir işçi ailesinin çocuğu olan Norbert Blüm, önce meslek öğrendi, ama aynı zamanda çalışarak akşam lisesini bitirdi.

Felsefe, tarih ve teoloji okudu. İG Metal sendikasında aktif görev yapan Blüm CDU’dan siyasete atıldı. Esprili kişiliği ve insanlara yakınlığıyla bilinen Blüm, çalışanların haklarının savunucusu, siyasetin sosyal vicdanı olarak tanındı.

Blüm yabancılara ve Türklere de yakınlığıyla biliniyordu. Hürriyet gazetesi çalışanlarıyla Federal Meclis üyeleri arasında yapılan maçtan sonra Hürriyet formasıyla poz vermişti.

İki kız bir erkek üç çocuğu olan Blüm’ün öldüğün haberini oğlu verdi. Aile Blüm’ün neden öldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.