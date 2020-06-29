Almanya şokta! Federal Meclis’i yakmaya çalıştılar

DÜN gece yarısı saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler ellerindeki yanıcı sıvı maddeyi tahtayla kapatılan pencerenin üzerine döküp ateşe verdi. Camın yerine takılan tahta tutuştu. Berlin Eyalet ve Federal Polis Dairesi mensubu polislerle çok sayıda itfaiye ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Yangın çok çabuk söndürüldü. Ancak kundakçı veya kundakçılar kaçtı. Binanın güvenlik kameralarının saldırı anını kaydedip kaydetmediği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçen hafta da Federal Meclis binasında hareketli dakikalar yaşanmıştı. Psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi binanın kuzey tarafına tırmanmıştı.