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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 29.06.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Almanya şokta! Federal Meclis’i yakmaya çalıştılar

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Almanya şokta! Federal Meclis’i yakmaya çalıştılar
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Almanya’da Federal Meclis’e kundaklama girişimi. Meclis binasının doğu tarafındaki pencerelerden birini yakmak isteyen kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi. Binada hasar oluşmadan yangın söndürüldü.

DÜN gece yarısı saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler ellerindeki yanıcı sıvı maddeyi tahtayla kapatılan pencerenin üzerine döküp ateşe verdi. Camın yerine takılan tahta tutuştu. Berlin Eyalet ve Federal Polis Dairesi mensubu polislerle çok sayıda itfaiye ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Yangın çok çabuk söndürüldü. Ancak kundakçı veya kundakçılar kaçtı. Binanın güvenlik kameralarının saldırı anını kaydedip kaydetmediği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçen hafta da Federal Meclis binasında hareketli dakikalar yaşanmıştı. Psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi binanın kuzey tarafına tırmanmıştı.

 

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