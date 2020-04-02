Almanya şokta! 2 bin 300 doktor ve hasta bakıcıda...
Almanya’da doktor ve hemşirelere de koronavirüs bulaştı. Robert Koch Enstitüsü, Süddeutsche Zeitung’ gazetesine 2 bin 300 civarında doktor ve hasta bakıcıya koronavirüs bulaştığını açıkladı. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtildi. Doktor ve hemşirelere koronavirüs bulaşmasının ağır hastalar için çok büyük sonuçları olacağı kaydedildi.
Almanya’da doktor ve hemşireler uzun süredir yeterli koruma elbisesi ve maske olmadığından şikâyet ediyorlardı. Bazı doktor ve hemşireler sosyal medya hesaplarında koruma elbisesi ve maske olmadan işe gitmeyeceklerini açıkladı. Berlin Hastaneler Birliği gönüllü olarak maske üretilmesi çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı ise bu taleplere karşı koruma elbisesi ve maske tedariki için yoğun çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Münih ve Potsdam kentinde iki hastane doktor ve hemşirelere koronavirüs bulaştığı için kapandı. Hastane karantina altına alındı. Mevcut hastaların kalacağı, ancak yeni hasta alınmayacağı belirtildi.
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