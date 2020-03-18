Almanya sokağa çıkma yasağını inceliyor

ANCAK ülkede dışarı çıkma yasağı koyma yetkisi eyaletlerde. Derginin haberine göre Berlin içişleri yönetimi dışarı çıkma yasağı senaryolarını tatbik ediyor. Berlin eyaleti üst düzey bir hükümet yetkilisi, “Eğer bu yönde gidecek olursak, buna hazır oluruz” dedi. Almanya’da dışarı çıkma yasağının zor olacağını düşünen uzmanlara göre, çok sayıda insanın ne balkonu, ne de bahçesi var. Küçük mekânlarda insanları içeride tutmak kolay olmayacak. Virüs uzmanı Jonas Schmidt Chanasit, kalabalık içine girilmemesinin doğru olduğunu, ama köpek gezdirmeye kimsenin bir şey diyemeyeceğini söyledi. Ülke çapında genel bir dışarı çıkma yasağı için yasal zemin olup olmadığı araştırılıyor. Başbakan Angela Merkel, bu akşam saat 20.15’te ARD kanalı üzerinden halka hitap edecek. Merkel’in yeni tedbirler açıklaması beklenmiyor.