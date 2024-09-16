Almanya sınırları kapattı

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ALMANYA, düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması için komşu ülkelerle olan sınırlarındaki kontrolleri genişletti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve İsviçre sınırlarında devam eden kontrollerden sonra 16 Eylül (bugün) itibariyle Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg sınırlarında da kontrollerin başlatıldığını açıkladı. Faeser, 6 ay süreyle uygulanacak kontrollerin hedefinin Almanya’ya kaçak girişleri engellemek ve insan tacirlerine karşı mücadele olduğunun altını çizdi. Faeser aynı zamanda komşu ülkelerle olan trafiğin aksamamasına ve Almanya’ya çalışmak için günü birlik gelip gidenlerin zaman kaybetmemelerine özen gösterileceğini belirtirken, daha ziyade şüpheli durumlarda araçların ve içindekilerin kontrol edileceklerini açıkladı. Almanya vizesi olmayanlar ile kaçak girmeye çalışanların sınırlardan geri çevrileceğini belirten Faeser, geçen yıl bazı ülkelerle olan sınırlarda başlatılan kontroller sırasında 30 binden fazla kişinin geri gönderildiğini hatırlattı, kontrollerin genişletilmesiyle bu rakamın daha da artacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi.



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KOMŞULARDAN TEPKİ

Almanya’nın sınırlarda kontrolleri genişletme kararına başta Avusturya ve Polonya olmak üzere komşu ülkeler tepki gösterirken, Hollanda’dan tam destek geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda “Düzensiz göçü engellemenin tek yolu ülkelerarası iç sınırlarda değil, Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarında kontrolleri artırmaktır” ifadelerini kullandı. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner de daha önce de olduğu gibi Almanya’nın geri göndereceği kaçak göçmenleri kabul etmeyeceklerini yineledi. Danimarka ile Almanya arasındaki E 45 otoyolundaki çalışmalar nedeniyle kontrollerin devreye sokulmasıyla trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanacağına ve uzun kuyruklar oluşacağına dikkat çekildi.



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SCHOLZ DEVREDE

Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a giden ve oradan da Kazakistan’a geçecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sınırlarda kontrollerin genişletilmesine tepki gösteren ülkelerin liderleriyle irtibata geçti. Scholz, pazar akşamı daha kontroller başlamadan Polonya Başbakanı Donald Tusk’u telefonla arayarak Almanya’nın bu girişimine anlayış göstermesini istedi. Scholz’un, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile de görüştüğü açıklandı. Scholz’un bu görüşmelerde AB düzenlemelerine riayet edileceğini, ancak kontroller sayesinde düzensiz göçün engellenmesinde başarılı olunabileceğini söylediği belirtildi. Başbakan Scholz’un ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bu konuda irtibatta olduğuna işaret edildi.

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Başbakan Scholz’un Özbekistan ziyareti kapsamında Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile iki ülke arasında iş birliğini öngören Ortak Deklarasyona imza atıldı. İki ülke arasında ayrıca göç meseleleri, veterinerlik ve hayvancılık, iklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, son derece önemli mineral hammaddeler ve ulaştırma alanlarında işbirliğine ilişkin anlaşmalar ile 2024-2026 yıllarına yönelik Teknolojik Ortaklık ve Endüstriyel İşbirliği Programı imzalandı.